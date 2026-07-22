تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 22-07-2026

تراجع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته القوية المبكرة لهذا اليوم، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تدفعه لاستئناف تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.