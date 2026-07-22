مونيرو كوين (XMRUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 22-07-2026

انخفض سعر سهم كوستكو COSTCO WHOLESALE CORPORATION (COST) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها وهو ما يزيد من الضغط السلبي حول السهم ويجعله عرضة للمزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 969.00$، ليستهدف مستوى الدعم 907.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط