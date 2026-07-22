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شكرا لقرائتكم خبر عن مونيرو كوين (XMRUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 22-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-22 12:13 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر سهم كوستكو COSTCO WHOLESALE CORPORATION (COST) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها وهو ما يزيد من الضغط السلبي حول السهم ويجعله عرضة للمزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 969.00$، ليستهدف مستوى الدعم 907.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط