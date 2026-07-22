تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 22-07-2026

تراجع سعر عملة مونيرو كوين (XMRUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ أيضاً دخول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها، في علامة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السعر قد يساعده في استعادة تعافيه في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 352.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 365.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد