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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 22-07-2026

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  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 22-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-22 16:30 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضعه أمام الضغط السلبي المتواصل والناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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