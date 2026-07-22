تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 22-07-2026

انخفض قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضعه أمام الضغط السلبي المتواصل والناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.