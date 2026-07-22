زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

أعلنت شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD)، الأربعاء، عن شراكة استراتيجية مع شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها تعتزم استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في الشركة خلال الفترة المقبلة.

وبموجب الاتفاق، ستقوم أنثروبيك بنشر وحدات معالجة الرسومات إيه إم دي Instinct MI450 Series بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط ضمن حلول إيه إم دي Helios على مستوى الرفوف الحاسوبية (Rack-Scale Solutions).

وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى، بقدرة 1 غيغاواط، سيتم نشرها خلال النصف الأول من العام المقبل، علمًا بأن وحدة الغيغاواط أصبحت مؤشرًا شائعًا لقياس قدرات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت سي إن بي سي عن الرئيسة التنفيذية لشركة إيه إم دي ، ليزا سو: "يسعدنا تعميق شراكتنا مع أنثروبيك ونشر منصة AMD Helios على نطاق غيغاواط."

وتعد إيه إم دي واحدة من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، باعتبارها من الشركات الرائدة في تصنيع وحدات معالجة الرسومات (GPUs) المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل أحمال العمل الضخمة.

وكانت إيه إم دي قد منحت أوبن إيه آي في إطار اتفاق سابق حق شراء ما يصل إلى 160 مليون سهم من أسهمها العادية، بما يعادل نحو 10% من الشركة، مع ربط استحقاق هذه الأسهم بحجم عمليات النشر وأداء سهم إيه إم دي في السوق.

توسع متسارع في البنية التحتية استعدادًا للنمو

ويأتي الاتفاق مع إيه إم دي ضمن سلسلة من صفقات البنية التحتية التي أبرمتها أنثروبيك هذا العام بهدف زيادة قدراتها الحاسوبية، بعدما أعلنت في أبريل أن الطلب المتزايد على نماذج Claude ومنتجاتها تسبب في ضغوط حتمية على البنية التحتية، ما أثر في موثوقية الخدمات وأدائها، خاصة خلال ساعات الذروة.

وفي مايو، وقعت الشركة اتفاقًا مع سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك لاستخدام كامل القدرة الحاسوبية لمركز بيانات Colossus 1 في مدينة ممفيس بولاية تينيسي.

وبحسب نشرة إصدار سبيس إكس ، ستدفع أنثروبيك نحو 1.25 مليار دولار شهريًا للشركة حتى مايو 2029 مقابل هذه القدرة الحاسوبية.

كما وقعت الشركة في أبريل اتفاقية متعددة المليارات مع أمازون ، إلى جانب اتفاقية لتوفير قدرات حوسبة متعددة الغيغاواط مع غوغل وبرودكوم ، فيما تجري أيضًا محادثات أولية مع ميتا لاستئجار قدرات حوسبية إضافية، وفقًا لتقارير سابقة.

وشهدت أنثروبيك نموًا استثنائيًا خلال العام الجاري، مدفوعًا بالنجاح الكبير لمساعد البرمجة المعتمد على الذكاء الاصطناعي Claude Code.