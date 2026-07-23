سعر الفضة يكافح لاختراق مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 23-07-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة الصعود السابقة، بالتزامن مع محاولات السعر تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إرسال إشارات سلبية قد تحد من الزخم الصاعد على المدى القريب.

ورغم هذا التراجع لا تزال الصورة الفنية تميل إلى الإيجابية، بعد نجاح الذهب في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط خلال الفترة الماضية، مع استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي، لذلك تبقى فرص استئناف الصعود قائمة بمجرد انتهاء موجة التصحيح الحالية واستعادة الزخم الشرائي.