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سعر البتكوين (BTCUSD) يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 23-07-2026

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  • سعر البتكوين (BTCUSD) يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 23-07-2026 1/2
  • سعر البتكوين (BTCUSD) يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 23-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 01:19 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، وهو ما أعاد تنشيط الزخم الإيجابي ومنحه دفعة جديدة لمواصلة المكاسب.

 

وتظل النظرة الفنية داعمة لاستمرار الصعود، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، إلى جانب استمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من فرص تمديد المكاسب واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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