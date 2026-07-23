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سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول اختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 23-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول اختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 23-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول اختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 23-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 02:35 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي هذا مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، في إشارة توحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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