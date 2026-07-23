سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول اختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 23-07-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي هذا مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، في إشارة توحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.