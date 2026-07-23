الارشيف / الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتماسك أمام الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 23-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتماسك أمام الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 23-07-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتماسك أمام الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 23-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتماسك أمام الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 23-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 01:31 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) حركة متذبذبة على تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافيه، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على استهداف مقاومات جديدة في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا