سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتماسك أمام الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 23-07-2026

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) حركة متذبذبة على تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافيه، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على استهداف مقاومات جديدة في الفترة القريبة المقبلة.