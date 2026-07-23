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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 23-07-2026

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  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 23-07-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 23-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 02:41 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج تصريف تشبعه البيعي بها، وسط تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يزيد من احتمالات استئناف خسائر الزوج في الفترة القريبة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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