سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 23-07-2026

شهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج تصريف تشبعه البيعي بها، وسط تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يزيد من احتمالات استئناف خسائر الزوج في الفترة القريبة المقبلة.