سعر سهم مرافق (2083) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 23-07-2026

ارتفع سعر سهم إعمار العقارية (EMAAR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم، ليحاول بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 12.05 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10.80 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط