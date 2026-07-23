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سعر سهم ينساب (2290) يقفز ارتفاعاً بفجوة سعرية – توقعات اليوم – 23-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 03:04 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم الاتصالات المتكاملة (DU) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من سيطرة وقوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.90 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.80 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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