سعر سهم ينساب (2290) يقفز ارتفاعاً بفجوة سعرية – توقعات اليوم – 23-07-2026

ارتفع سعر سهم الاتصالات المتكاملة (DU) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من سيطرة وقوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.90 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.80 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد