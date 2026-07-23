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سعر سهم المملكة القابضة (4280) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 23-07-2026

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  • سعر سهم المملكة القابضة (4280) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 23-07-2026 1/2
  • سعر سهم المملكة القابضة (4280) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 23-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 03:05 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم إعمار للتطوير (EMAARDEV) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.80 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.05 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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