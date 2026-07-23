سعر سهم المملكة القابضة (4280) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 23-07-2026

ارتفع سعر سهم إعمار للتطوير (EMAARDEV) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.80 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.05 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط