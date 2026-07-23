الاقتصاد

سعر سهم البلاد (1140) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 23-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 03:07 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر سهم مرافق (2083) مكاسب قوية وحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك في ظل تأثر السهم في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا فطيلة ثبات مستوى المقاومة 37.65 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو انخفاضه خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 34.30 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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