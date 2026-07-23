سعر سهم البلاد (1140) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 23-07-2026

شهد سعر سهم مرافق (2083) مكاسب قوية وحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك في ظل تأثر السهم في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فطيلة ثبات مستوى المقاومة 37.65 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو انخفاضه خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 34.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي