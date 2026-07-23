سعر سهم اللجين (2170) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 23-07-2026

قفز سعر سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (2290) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد يمثل قاعدة دعم ديناميكي، وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على أداء السهم في إشارة واضحة على قوة وحجم هذا الزخم الإيجابي المحيط به.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 30.60 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 33.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد