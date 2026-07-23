سعر سهم الأهلي (1180) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 23-07-2026

قفز سعر سهم شركة المملكة القابضة (4280) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المهم 11.00 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء ظهور تقاطع صعودي بها ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة ان نجح السهم في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليؤكد على استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 11.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 13.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد