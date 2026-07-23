سعر سهم سابك (2010) يشهد مكاسب قوية وحذرة – توقعات اليوم – 23-07-2026

ارتفع سعر سهم بنك البلاد (1140) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وهو ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليزيد من احتمالات تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة ان حافظ السهم على دعومه الحالية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.00 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 25.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد