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سعر سهم سابك (2010) يشهد مكاسب قوية وحذرة – توقعات اليوم – 23-07-2026

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  • سعر سهم سابك (2010) يشهد مكاسب قوية وحذرة – توقعات اليوم – 23-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 03:09 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم بنك البلاد (1140) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وهو ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليزيد من احتمالات تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة ان حافظ السهم على دعومه الحالية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.00 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 25.50 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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