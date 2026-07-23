الاقتصاد الأسترالي يضيف وظائف بأفضل وتيرة في 14 شهرًا

ارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة باستمرار اضطرابات إمدادات الحبوب عبر البحر الأسود، إلى جانب توقعات بانخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، ما عزز المخاوف بشأن المعروض العالمي.

في المقابل، سجلت أسعار الذرة وفول الصويا مكاسب محدودة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما عزز الطلب على المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي.

ويرى محللون أن اضطرابات صادرات الحبوب عبر البحر الأسود لا تقتصر على روسيا، بل إن الصادرات الأوكرانية تتعرض أيضًا لتعطيلات كبيرة نتيجة الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للموانئ.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع عقد القمح الأكثر تداولًا في بورصة شيكاغو (CBOT) بنسبة 0.7% إلى 6.82-1/2 دولار للبوشل بحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، مواصلًا مكاسبه للجلسة الثانية.

كما ارتفع فول الصويا بنسبة 0.04% إلى 12.23-1/4 دولار للبوشل، فيما صعدت الذرة بنسبة 0.2% إلى 4.76-1/4 دولار للبوشل.

هجمات البحر الأسود

واصلت أسعار القمح تلقي الدعم بعد سلسلة الهجمات التي استهدفت سفن الحبوب والبنية التحتية للموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف من جانب كل من روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

كما عززت توقعات انخفاض الإنتاج الأسعار، بعدما أظهرت الجولة السنوية لتقييم المحاصيل في ولاية داكوتا الشمالية أن متوسط إنتاجية القمح الربيعي الأحمر الصلب في جنوب الولاية بلغ 46 بوشلًا للفدان، أي أقل بنحو 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وإن ظل أعلى قليلًا من متوسط السنوات الخمس البالغ 45.8 بوشلًا للفدان.

وفي السياق ذاته، خفضت شركة Sovecon الاستشارية توقعاتها لإنتاج القمح الروسي خلال العام الجاري إلى 88.3 مليون طن متري، مقارنة مع 88.9 مليون طن في تقديراتها السابقة، مشيرة إلى تراجع آفاق الإنتاج في جنوب روسيا وانخفاض المساحات المزروعة بالقمح الربيعي.

النفط يعزز الطلب على محاصيل الوقود الحيوي

وجدت أسواق الذرة وفول الصويا دعمًا إضافيًا من ارتفاع أسعار النفط، إذ تؤدي زيادة أسعار الخام إلى تعزيز الطلب على المحاصيل الزراعية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي.

وجاء ارتفاع النفط بعد أن غيرت ناقلتا نفط سعوديتان متجهتان إلى آسيا مسارهما في البحر الأحمر عقب تهديدات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، في ظل اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي أثر على حركة الملاحة عبر اثنين من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

في المقابل، حدّت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية من مكاسب الأسواق، بعدما أبقت يوم الاثنين على تقييم جودة محاصيل الذرة وفول الصويا دون تغيير مقارنة بالأسبوع السابق، في نتائج جاءت أفضل من توقعات المحللين، وهو ما فرض ضغوطًا على العقود الآجلة للمحصولين.