اليورو يتحرك فى المنطقة الإيجابية قبيل قرارات السياسة النقدية الأوروبية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم • استقرار معدل البطالة الأسترالية طبقًا للتوقعات في يونيو

• الوظائف الأسترالية الجديدة تقفز إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا

• ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في أغسطس المقبل



ارتفع الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين مقابل نظيره الأمريكي ،مقتربًا بشدة من ملامسة أعلى مستوى في خمسة أسابيع ،وذلك بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل في أستراليا.



تؤشر تلك البيانات على مدى المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأسترالي ،وتوضح تصاعد الظروف المشددة في سوق العمل ،مما يدفع الأسواق إلى المراهنة على ضرورة قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.35% إلى (0.7021) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6996)، و سجل أدنى مستوى عند (0.6987).

•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الأربعاء منخفضًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 70.27 سنتًا.



سوق العمل الأسترالي

أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الخميس ارتفاع صافي التوظيف بمقدار 76.3 ألف في يونيو ،بأعلى وتيرة وظائف جديدة منذ أبريل 2025 ، أفضل من توقعات السوق ارتفاع بنحو 16.4 ألف ،وفى مايو سجلت الوظائف ارتفاع بنحو 44.0 ألف بعد التعديل بالزيادة من ارتفاع بنحو 40.3 ألف.



الاقتصاد الأسترالي يضيف وظائف بأفضل وتيرة في 14 شهرًا



وأظهرت الأرقام الحكومية أيضًا استقرار معدل البطالة عند 4.4% ،وذلك تماشيًا مع توقعات السوق معدل 4.4% ،وسجل معدل البطالة مستوي 4.4% في مايو.



استقرار البطالة الأسترالية طبقًا للتوقعات في يونيو

توضح البيانات أعلاه أن الظروف المشددة تزدد وضوحًا فى سوق العمل في أستراليا ، مما قد يصاعد الضغوط عن صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، ويعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأسترالية مرة أخرى هذا العام.



الفائدة الأسترالية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في أغسطس إلى فوق 35%.

•وارتفع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية العام من 78% إلى 97%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والأجور فى أستراليا.



توقعات حول أداء الدولار الأسترالي

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الدولار الأسترالي فى المنطقة الإيجابية مقابل نظيره الأمريكي ،مع إمكانية تسجيله مستويات أعلى جديدة فى خمسة أسابيع ،مدعومًا بنشاط عمليات شراء العملة كأحد أفضل الفرص الاستثمارية فى سوق الصرف الأجنبي.



نظرة فنية

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 23-07-2026