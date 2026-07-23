سعر النحاس يحوم قرب الحاجز-توقعات اليوم 23-7-2026

اكتسى سعر سهم رؤوم (4144) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 78.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة.

يأتي هذا بعد ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب القوية، والتي جاءت مصحوبة بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على استهداف مقاومات جديدة على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 78.00 ريال، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة عند سعر 83.75 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد