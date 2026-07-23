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سعر الباوند مقابل الين لا يزال صاعد-توقعات اليوم 23-7-2026

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  • سعر الباوند مقابل الين لا يزال صاعد-توقعات اليوم 23-7-2026 1/2
  • سعر الباوند مقابل الين لا يزال صاعد-توقعات اليوم 23-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 05:13 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قدّم سعر النحاس بتداولات يوم أمس تذبذب جانبي ضعيف باستقراره دون الحاجز المتمثل بمستوى 6.5100$ والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة, حاليا وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, ننصح بانتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب ليعزز ذلك فرص استهدافه للمحطات الإيجابية الإضافية والتي تتمركز حاليا قرب مستوى 6.6100$ و6.7300$ على التولي.

 

أما فشل الاختراق سيجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة للهبوط نحو 6.2500$ قبل أي محاولة للوصول نحو الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3500 $ و 6.6100$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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