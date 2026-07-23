الاقتصاد

ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 2.7% خلال يونيو 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 2.7% خلال يونيو 2026

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في خلال شهر يونيو 2026 ارتفاعًا بلغت نسبته 2.7%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء، يعزى ذلك الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 2.6%، وزيادة تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 3.1%.

تكاليف البناء

شهد الرقم القياسي للقطاع السكني ارتفاعًا على أساس سنوي بلغت نسبته 2.6%، نتيجة لارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5% مدفوعة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 6.2%، وكذلك ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 2.5%، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3.0%.
وشهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعا بنسبة 1.8%، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 3.8%، وأسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 2.8%.
سجل الرقم القياسي للقطاع غير السكني ارتفاعًا على أساس سنوي بلغت نسبته 3.1%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025.
ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7%، مدفوعة بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 8.4%، وزيادة تكاليف العمالة بنسبة 3.0%، وكذلك زيادة في تكاليف الطاقة بنسبة 3.0%.
وشهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعا بنسبة 1.9%، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للزيادة في أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 4.0%، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 2.4%.

ارتفاع تكاليف البناء

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر يونيو 2026 بنسبة 0.1% مقارنة بشهر مايو 2026، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني وارتفاع تكاليف القطاع غير السكني بنسبة 0.1%.
ويعكس الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI) تحركات الأسعار في تكاليف مدخلات البناء حيث تتكون من 51 بندا، تُجمع أسعارها شهريًا من ثلاث عشرة منطقة عبر الزيارات الميدانية لمكاتب المقاولين والمكاتب الهندسية ومنشآت بيع مواد البناء، وقد تم تحديد سنة 2023 كسنة أساس، ويتم نشر إحصاءات الرقم القياسي لتكاليف البناء بشكل شهري.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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