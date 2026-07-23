التضخم في بريطانيا يسجل أدنى مستوى في عام مع تراجع أسعار الوقود

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، متأثرًا بانخفاض أسعار وقود السيارات، مما خفف بعض الأعباء عن الأسر، في الوقت الذي وعد فيه رئيس الوزراء الجديد، آندي بيرنهام، بمعالجة غلاء المعيشة.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.6% خلال الشهور الـ 12 المنتهية في يونيو 2026، وهو انخفاض طفيف عن نسبة الزيادة البالغة 2.8% في الشهر السابق. ويُعد هذا أدنى معدل تضخم منذ مارس من العام الماضي، وأقل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.7%.

وانخفضت أسعار البنزين والديزل الشهر الماضي بعد تراجع أسعار النفط الخام وسط آمال بإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. كما ساهمت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في خفض الأسعار. وانخفض تضخم الخدمات - وهو مؤشر على الضغوط المحلية التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب - إلى 3.6% من 3.7%، وهو أعلى بقليل من التوقعات.

مع ذلك، قد يكون انخفاض التضخم مؤقتًا، إذ يتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا طفيفًا في التضخم في يوليو، بعد أن تأثر البريطانيون بزيادة قدرها 13% في سقف الأسعار الذي يُحدّد فواتير الطاقة المنزلية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، في محاولة منه لتحقيق التوازن بين تهديد ارتفاع أسعار الطاقة وضعف سوق العمل وبطء النمو الاقتصادي.

وسيقدم البنك مجموعة جديدة من التوقعات الكاملة بالتزامن مع قراره في 30 يوليو، حيث تتوقع الأسواق حاليًا زيادة واحدة في أسعار الفائدة هذا العام، مع احتمال بنسبة 60% لزيادة ثانية.