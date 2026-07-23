ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية.. تعرف على سعر جرام عيار 21 الآن

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 22 يوليو 2026، ارتفاعا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الأربعاء، 434.25 ريال، مقابل 430.25 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الأربعاء، 496.25 ريال، مقابل 491.75 ريال، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 22
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 455 ريالا، مقابل 450.75 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الأربعاء، 372.25 ريال، مقابل، 368.75 ريال، عند إغلاق أمس.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 15434.75 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3473.75 ريال.