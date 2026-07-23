ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر.. التفاصيل هنا

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، 22 يوليو 2026، ارتفاعا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الأربعاء، 5990 جنيها للبيع، و5940 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الأربعاء، 6845 جنيها للبيع، و6790 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الأربعاء إلى: 5135 جنيها للبيع، و5090 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الأربعاء، 3995 جنيها للبيع، و3960 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 47920 جنيها للبيع، و47520 جنيها للشراء.

