الذهب يواصل الارتفاع مع تطورات الصراع الإيراني وترقب أسعار الفائدة

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء فنية، حيث يقيّم المستثمرون تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مع ترقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات حول أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4112.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 7 يوليو في وقت سابق من الجلسة، فيما قفزت العقود الآجلة للذهب الأمريكي (تسليم أغسطس) بنسبة 1% إلى 4116.90 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.7% إلى 59.18 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 10 يوليو في وقت سابق من الجلسة، وارتفع سعر البلاتين 1.2% إلى 1649.03 دولار، وزاد البلاديوم 1.5% إلى 1300.58 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا لبقية عام 2026، وفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز"، على الرغم من أن غالبية الذين أجابوا على سؤال منفصل حول فرصة رفع سعر الفائدة هذا العام وصفوا الاحتمال بأنه "مرتفع"، وهو عكس ما كان عليه الحال في الشهر الماضي عندما اعتبره معظمهم "منخفضًا".