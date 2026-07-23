بنك اليابان يدرس رفع الفائدة بوتيرة أسرع وسط ضعف الين وضغط التضخم

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - يدرس بنك اليابان تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة بنحو يتجاوز توقعات الأسواق، في ظل استمرار ضعف الين وتصاعد المخاطر التضخمية، بحسب مسؤولين مطلعين على توجهات البنك.

وأوضح المسؤولون أن صناع السياسة النقدية لا يلتزمون بمسار زمني محدد لرفع أسعار الفائدة، وأنهم منفتحون على اتخاذ خطوة جديدة قبل الإطار الزمني الذي يتوقعه معظم الاقتصاديين، إذا استدعت الظروف ذلك. أسعار الفائدة يترقب المستثمرون أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في 31 يوليو، بعدما رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عامًا.

وتشير توقعات غالبية المحللين إلى أن الخطوة التالية لرفع الفائدة قد تكون في ديسمبر، إلا أن مسؤولي البنك يرون أن تطورات الاقتصاد قد تستدعي التحرك في وقت أقرب.

وأكدت المصادر أن البنك يولي اهتمامًا متزايدًا لمخاطر ارتفاع التضخم، في وقت يقترب فيه التضخم الأساسي من تحقيق المستهدف البالغ 2%، وهو الهدف الذي حدده البنك المركزي قبل أكثر من 13 عامًا. تراجع الين وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ نحو أربعة عقود، ما دفع الحكومة اليابانية إلى إصدار تحذيرات جديدة بشأن احتمال التدخل في سوق الصرف.

ورغم تأكيد مسؤولي البنك المركزي أن السياسة النقدية لا تستهدف مستويات محددة لسعر الصرف، فإنهم يرون أن استمرار ضعف الين يرفع تكاليف الواردات ويزيد الضغوط التضخمية، الأمر الذي يستدعي مراقبة تطورات العملة عن كثب. ارتفاع التضخم وأشار المسؤولون إلى أن هناك مؤشرات متزايدة على ترسخ التضخم في الاقتصاد الياباني، إذ بدأت الشركات تمرر ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين بوتيرة أسرع مقارنة بالسنوات السابقة، في تحول يعكس تغيرًا في سلوك التسعير منذ اندلاع الأزمة الإيرانية.

وأضافوا أن استمرار انخفاض الين قد يمنح الشركات دافعًا إضافيًا لرفع أسعار السلع والخدمات، بما يعزز الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، يرى بعض مسؤولي البنك أن دور السياسة النقدية يشهد تحولًا تدريجيًا مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف، إذ لم يعد التركيز منصبًا على دفع الأسعار إلى الارتفاع، بل على ضمان استقرار التضخم حول مستوى 2% على المدى المتوسط.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال تحرك البنك المركزي بوتيرة أسرع من تقديرات الاقتصاديين، إذ أظهر استطلاع أجرته بلومبرج قبل قرار رفع الفائدة في يونيو أن نحو 70% من الاقتصاديين كانوا يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة كل ستة أشهر تقريبًا.

في المقابل، تعكس عقود المبادلة المرتبطة بأسعار الفائدة حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 72% لقيام بنك اليابان برفع جديد لأسعار الفائدة بحلول أكتوبر، وهو ما يعكس تنامي رهانات المستثمرين على تسريع دورة التشديد النقدي.