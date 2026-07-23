الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تباين.. و"داو جونز" الصناعي يصعد 62.5 نقطة

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - بدأت المؤشرات الرئيسة في بورصة "وول ستريت" الأمريكية تعاملاتها اليوم الأربعاء، على تباين. وصعد المؤشر (داو جونز) الصناعي 62.5 نقطة، بنسبة ‌0.12%، ‌عند الافتتاح ليصل إلى مستوى 52287.14 نقطة.وانخفض المؤشر (ستاندرد ‌آند بورز 500) بمقدار 11.7 نقطة، ما نسبته 0.16%، ليصل إلى 7497.47 نقطة، وتراجع المؤشر (ناسداك) المجمع بنسبة 0.56%، ما يعادل 143.5 نقطة، ليصل إلى 25693.719 نقطة.