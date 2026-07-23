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مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التداولات

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  • مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التداولات 1/2
  • مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التداولات 2/2

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع، وسط مكاسب سجلتها المؤشرات الرئيسية في عدد من الأسواق الأوروبية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 646.92 نقطة، مواصلًا أداءه الإيجابي بنهاية الجلسة.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.65%، ليغلق عند 25174.10 نقطة، مسجلًا مكاسب ضمن تداولات اليوم.
وفي فرنسا، ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.89%، لينهي التعاملات عند مستوى 8437.89 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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