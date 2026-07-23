مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التداولات

مؤشرات الأسهم الأوروبية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع، وسط مكاسب سجلتها المؤشرات الرئيسية في عدد من الأسواق الأوروبية.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 646.92 نقطة، مواصلًا أداءه الإيجابي بنهاية الجلسة.كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.65%، ليغلق عند 25174.10 نقطة، مسجلًا مكاسب ضمن تداولات اليوم.وفي فرنسا، ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.89%، لينهي التعاملات عند مستوى 8437.89 نقطة.