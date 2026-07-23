723.1 مليون برميل.. مخزونات النفط الأمريكية تسجل أدنى مستوى منذ 1984

مخزونات النفط في الولايات المتحدة

ارتفعت مخزونات البنزين

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعًا بمقدار 131.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 723.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1984، وذلك مع انخفاض معدلات تشغيل المصافي، وتراجع صادرات الخام، وارتفاع الواردات.وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار مليوني برميل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو.كما انخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم بمدينة كوشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 674 ألف برميل لتصل إلى 19.4 مليون برميل، وهو مستوى يقل عن الحد الأدنى التشغيلي المقدر عند 20 مليون برميل.وأضافت الإدارة أن استهلاك المصافي من النفط الخام تراجع بمقدار 58 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض معدل تشغيل المصافي بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 96.1%.كما تراجعت صادرات الخام الأمريكية بنحو 368 ألف برميل يوميًا، في حين ارتفعت الواردات بمقدار 117 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 5.8 ملايين برميل يوميًا.وفي المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 765 ألف برميل إلى 211.3 مليون برميل، خلافًا لتوقعات المحللين التي رجحت انخفاضًا قدره 1.5 مليون برميل.كذلك زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 109.6 ملايين برميل، متجاوزة توقعات الأسواق التي أشارت إلى زيادة قدرها 738 ألف برميل.