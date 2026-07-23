ارتفاع أرباح «الصناعات الكهربائية» 54% إلى 211 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - حققت شركة "الصناعات الكهربائية" صافي ربح بلغ 211.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2026، مقابل صافي ربح بلغ 136.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا في صافي الربح بنسبة 54.7%.
ووفقًا لبيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح لهذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات من 531.4 مليون ريال إلى 708.6 مليون ريال، وتنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى، فيما قابل الزيادة في صافي الربح ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وتكلفة التمويل.
وعلى مستوى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر) ارتفع صافي أرباح "الصناعات الكهربائية" بسنبة 50% ليصل إلى 400.1 مليون ريال، مقابل 266.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى ارتفاع المبيعات من 1,038 مليون ريال 1,370 مليون ريال، وتنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.
ووفقًا لبيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح لهذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات من 531.4 مليون ريال إلى 708.6 مليون ريال، وتنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى، فيما قابل الزيادة في صافي الربح ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وتكلفة التمويل.
وعلى مستوى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر) ارتفع صافي أرباح "الصناعات الكهربائية" بسنبة 50% ليصل إلى 400.1 مليون ريال، مقابل 266.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى ارتفاع المبيعات من 1,038 مليون ريال 1,370 مليون ريال، وتنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.