تراجع أسعار الذهب مع صعود النفط وترقب قرارات البنوك المركزية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بشكل طفيف، متراجعة عن أعلى مستوياتها في أسبوعين التي سُجلت في الجلسة السابقة، حيث أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما حوّل المتداولون تركيزهم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات حول توقيت رفع أسعار الفائدة المحتمل.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4122.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى 4165.87 دولارًا في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 يوليو، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي (تسليم أغسطس) بنسبة 0.6% إلى 4125.30 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.1% إلى 59.66 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1652.53 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1297.61 دولار.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، مع شنّ الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران، واستهداف الحوثيين في اليمن ناقلات النفط في البحر الأحمر.

وعلى مستوى السياسة النقدية الأمريكية، يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن أسواق العقود الآجلة تُشير عمومًا إلى احتمال رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.

ويُقدّر المتداولون حاليًا احتمال رفع سعر الفائدة في سبتمبر بنسبة 77%. من ناحية أخرى، من شبه المؤكد أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكنه سيُبقي الباب مفتوحًا أمام رفع آخر لسعر الفائدة في سبتمبر.