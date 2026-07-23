سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس.. استقرار في البنوك المصرية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا، اليوم الخميس، في مستهل تعاملات البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 51.28 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الخميس، 51.29 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الخميس، 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس استقر سعر الدولار، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، عند 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، 51.25 جنيه للشراء، و51.30 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الخميس، 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الخميس، 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.