سعر الريال اليوم الخميس مقابل الجنيه.. استقرار في البنوك المصرية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - استقر سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، في البنوك المصرية، تزامنا مع عطلة البنوك بمناسبة ثورة 23 يوليو. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 13.66 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، عند: 13.63 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، 13.63 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية شهد سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، استقرارا عند: 13.59 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع. سعر الريال في التجاري الدولي استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي عند: 13.64 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، عند: 13.61 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع. سعر الريال في قناة السويس بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 13.61 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع. سعر الريال في أبوظبي الإسلامي استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك أبوظبي الإسلامي، عند: 13.68 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني شهد سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، استقرارا عند: 13.52 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع. سعر الريال في نكست بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، بنك نكست، 13.66 جنيه للشراء، و13.73 جنيه للبيع.