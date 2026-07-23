شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل قفزة جديدة فى أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •أسعار النفط ترتفع 5% وتسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع

•ترامب يهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية

•أعلن الحوثيون شنّ هجمات على ناقلات نفط سعودية

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوياتها في أسبوعين، في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى القفزة الجديدة في أسعار النفط العالمية وتجدد مخاوف التضخم.



ومما لا شك فيه أن تجدد الضغوط التضخمية سوف يدفع البنوك المركزية العالمية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب ،بهدف احتواء التضخم وكبح جماح الأسعار.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 1.0% إلى (4,087.17 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,130.08$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,141.14$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.3% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 4,166.15 دولارًا للأونصة ،وسط أجواء جيوسياسية متوترة في الشرق الأوسط.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بمتوسط 5% ،لتوسع صعودها للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع ،بسبب تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.



مستجدات الحرب الإيرانية

•نفذت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية جديدة على أهداف عسكرية إيرانية ،وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي.وأعلنت إيران مواصلة الرد العسكري، مع استمرار استهداف مواقع و قواعد عسكرية أمريكية في دول المنطقة.

•هدد الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء إيرانية مقابل كل هجوم تشنه طهران ضد أي سفينة في مضيق هرمز.

•قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن العقيدة الدفاعية لبلاده هي "العين بالعين"، محذراً من أن استهداف البنية التحتية سيشعل رد فعل صاعقاً يوسع رقعة الحرب.

•أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران إثر انفجار أثناء محاولتها عبور "مسار ملغوم" جنوبي مضيق هرمز، مما أجبر ناقلتين أخريين على التراجع.

•أعلن الحوثيون تنفيذ هجمات على ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر، وهو ما زاد الضغوط على طرق الشحن الإقليمية.



الفائدة الأمريكية

•وسط صعود أسعار النفط العالمية ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري من 73% إلى 66% ،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 27% إلى 34%.

•وتراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 14% إلى 9%،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 86% إلى 91%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": استمرار تحرك أسعار الذهب فى المنطقة السلبية ،مع احتمال كبير لفقد التداول مجددًا فوق مستوي 4,000 دولارًا للأونصة ، وذلك فى حال استمرت التوترات والمخاطر تهدد ناقلات الخام وصعود أسعار النفط العالمية.



وقد تستعيد أسعار الذهب النطاق الإيجابي إذا هدأت التوترات فى منطقة الشرق الأوسط ،مع توقف صعود أسعار النفط وتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الأربعاء بنحو 2 طن متري،فى ثالث زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,007.87 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 يونيو الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه الشرائي - توقعات اليوم – 23-07-2026