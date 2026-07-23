توقعات بتعافي قطاع الضيافة الخليجي وعودة الإشغال الكامل العام المقبل

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يبدأ قطاع الضيافة في منطقة الخليج بالتعافي في الربع الأخير من 2026 مع انحسار التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن استعادة طاقة الإشغال الكاملة قد تتم خلال العام المقبل 2027.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني العالمية إلى أن القطاع لا يزال من أكثر القطاعات تضررًا من الصراع في الشرق الأوسط، وأن تعافيه يعتمد بشكل كبير على استعادة ثقة المسافرين.
وكان التأثير أقل حدة في السعودية، حيث ظلت المملكة مفتوحة أمام المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، مما ساهم في دعم الطلب على الفنادق السعودية. واستفادت سلطنة عُمان من تحويل المسافرين رحلاتهم إلى مسقط، على الرغم من تراجع معدلات الإشغال الفندقي هناك أيضاً نتيجة انخفاض أعداد السياح الوافدين.
في المقابل، انخفضت معدلات إشغال الفنادق في دبي بشكل حاد بعد اندلاع الصراع، لتصل إلى حوالي 33% في مارس 2026 من 84.7% في فبراير، وذلك بحسب بيانات شركة "كو ستار" المتخصصة في بيانات الضيافة.
وذكر التقرير: "نتوقع تحسن معدلات الإشغال بدءًا من الربع الأخير من عام 2026، ولكن من غير المرجح أن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل نهاية عام 2027".
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني العالمية إلى أن القطاع لا يزال من أكثر القطاعات تضررًا من الصراع في الشرق الأوسط، وأن تعافيه يعتمد بشكل كبير على استعادة ثقة المسافرين.
وكان التأثير أقل حدة في السعودية، حيث ظلت المملكة مفتوحة أمام المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، مما ساهم في دعم الطلب على الفنادق السعودية. واستفادت سلطنة عُمان من تحويل المسافرين رحلاتهم إلى مسقط، على الرغم من تراجع معدلات الإشغال الفندقي هناك أيضاً نتيجة انخفاض أعداد السياح الوافدين.
في المقابل، انخفضت معدلات إشغال الفنادق في دبي بشكل حاد بعد اندلاع الصراع، لتصل إلى حوالي 33% في مارس 2026 من 84.7% في فبراير، وذلك بحسب بيانات شركة "كو ستار" المتخصصة في بيانات الضيافة.
وذكر التقرير: "نتوقع تحسن معدلات الإشغال بدءًا من الربع الأخير من عام 2026، ولكن من غير المرجح أن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل نهاية عام 2027".