أسعار النفط تقترب من 100 دولار مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مرتفعةً لليوم الخامس على التوالي، مع تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار مخاوف من انقطاع الإمدادات عبر ممرات الشحن الرئيسية.

وبلغ سعر خام برنت في العقود الآجلة 97.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:44 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوى منذ 3 يونيو، بزيادة قدرها 3.80 دولار، أو 4%. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.63 دولار، بزيادة قدرها 2.80 دولار، أو 3.2%.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل الجولة الـ 12 على التوالي من الهجمات على إيران، وذلك بعد ساعات من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جسر أو محطة طاقة إيرانية في كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في مضيق هرمز.