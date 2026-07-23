الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 23-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 10:33 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى ا لمقاومة المهم 1.1430، والذي جاء بالتزامن مع اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من الضغط السلبي حول الزوج وأجبره على الارتداد انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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