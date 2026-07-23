تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 23-07-2026

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى ا لمقاومة المهم 1.1430، والذي جاء بالتزامن مع اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من الضغط السلبي حول الزوج وأجبره على الارتداد انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.