تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 23-07-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة العنيد 59.75$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ أن مؤشرات القوة النسبية بدأت تتجهز لصنع دايفرجنس إيجابي قد يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مفرط مقارنة بحركة السعر.