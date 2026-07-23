تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 23-07-2026

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب السعر من مستوى المقاومة 90.50$، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعريه بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها.