الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 23-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 23-07-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 23-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 23-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 10:52 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب السعر من مستوى المقاومة 90.50$، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعريه بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا