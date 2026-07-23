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سعر سهم مارفل تكنولوجي (MRVL) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 23-07-2026

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سعر سهم مارفل تكنولوجي (MRVL) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 23-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-23 12:05 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.23

شهد سعر سهم مارفل تكنولوجي MARVELL TECHNOLOGY (MRVL) مكاسب حذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 225.00$، ليستهدف مستوى الدعم 170.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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