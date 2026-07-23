سعر سهم Merck (MRK) وسط توقعات إيجابية – توقعات اليوم – 23-07-2026

شهد سعر سهم مارفل تكنولوجي MARVELL TECHNOLOGY (MRVL) مكاسب حذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 225.00$، ليستهدف مستوى الدعم 170.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط