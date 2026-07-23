سعر سهم مايكروستراتيجي (MSTR) يظهر المزيد من الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 23-07-2026

ارتفع سعر سهم Merck & Company, Inc. (MRK) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 123.00$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 135.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد