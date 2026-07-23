ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - واصلت ‌أسعار النفط الارتفاع اليوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.52 دولار أو 4.80% إلى 98.59 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يونيو.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.39 ‌دولار ما يعادل 3.9% إلى 90.22 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 11 يونيو.