الارشيف / الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر

0 نشر
واس - سنغافورة 0 تبليغ

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - واصلت ‌أسعار النفط الارتفاع اليوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.52 دولار أو 4.80% إلى 98.59 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يونيو.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.39 ‌دولار ما يعادل 3.9% إلى 90.22 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 11 يونيو.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا