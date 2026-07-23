سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الخميس

التضخم في بريطانيا

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3305) دولار أمريكي، بانخفاض (0.57%).فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية عند (1.1701) يورو بنسبة (0.17%).وأظهرت البيانات تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى (2.6%) خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بـ(2.8%) في مايو السابق، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس من عام (2025م).وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن انخفاض أسعار الوقود للسيارات، لا سيما الديزل، إلى جانب تراجع أسعار الأغذية، أسهم في تباطؤ وتيرة التضخم.