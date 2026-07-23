تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-07-2026

شهد سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 526.65$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 491.50$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط