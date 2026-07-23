تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 23-07-2026

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج مستوى الدعم 1.1380، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.