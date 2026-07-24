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البورصات العالمية. انخفاض الأسهم الأوروبية والبورصة البريطانية

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واس - لندن 0 تبليغ

  • البورصات العالمية. انخفاض الأسهم الأوروبية والبورصة البريطانية 1/2
  • البورصات العالمية. انخفاض الأسهم الأوروبية والبورصة البريطانية 2/2

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 01:40 صباحاً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) الخميس على انخفاض بنسبة (0.73%).
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (77.80) نقطة، ليصل عند مستوى (10639.17) نقطة.

الأسهم الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها على انخفاض.
وانخفض مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (1.18%) ليصل عند (639.28) نقطة، فيما هبط مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (1.77%) ليصل عند مستوى (24709.33) نقاط.
وسجل مؤشر (كاك 40) الفرنسي خسائر بنسبة (1.64%)، ليصل إلى مستوى (8299.09) نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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