البورصات العالمية. انخفاض الأسهم الأوروبية والبورصة البريطانية

الأسهم الأوروبية

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 01:40 صباحاً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) الخميس على انخفاض بنسبة (0.73%).وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (77.80) نقطة، ليصل عند مستوى (10639.17) نقطة.أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها على انخفاض.وانخفض مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (1.18%) ليصل عند (639.28) نقطة، فيما هبط مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (1.77%) ليصل عند مستوى (24709.33) نقاط.وسجل مؤشر (كاك 40) الفرنسي خسائر بنسبة (1.64%)، ليصل إلى مستوى (8299.09) نقطة.