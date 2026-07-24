سعر الفضة يبدأ بمحاولة تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 24-07-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على سلسلة خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما وجد دعماً عند متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي ساهم في الحد من الضغوط البيعية ومنح السعر قدراً من التماسك عقب موجة الهبوط الأخيرة.

وفي المقابل وصلت مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يعزز احتمالات حدوث ارتدادات فنية محدودة خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف تصريف هذا التشبع البيعي، ومع ذلك تبقى هذه التحركات ذات طابع تصحيحي ما لم ينجح الذهب في استعادة مستويات المقاومة الفنية المهمة.