سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 24-07-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على تراجع محدود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع تمسكه بدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي، بالتزامن مع ارتكازه على خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما ساعد السعر على التماسك أمام الضغوط البيعية الأخيرة.

وتزداد فرص استعادة الزخم الإيجابي مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، إلى جانب بدء ظهور إشارات إيجابية منها، ما يعزز احتمالات ارتداد السعر واستئناف الاتجاه الصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة، طالما حافظ على استقراره أعلى مستويات الدعم الحالية.